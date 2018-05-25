МВД опровергло возбуждение дел по заявлениям Винника

Следственный департамент МВД не возбуждал уголовных дел по заявлениям арестованного в Греции россиянина Александра Винника, сообщили в пресс-центре ведомства.

«Сообщаем, что в Следственном департаменте МВД России по заявлениям Винника А.В. уголовные дела не возбуждались», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Напомним, ранее появились данные о заказчиках покушения на специалиста в области информационных технологий Александра Винника, арестованного в Греции по запросу США.

Сообщалось, что следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по заявлениям Винника.

Во вторник источник сообщал, что гражданин России Александр Винник, который арестован в Греции и которого могут экстрадировать в США, написал явку с повинной в российскую Генпрокуратуру, в которой признался в причинении ущерба в 750 млн рублей на территории страны.