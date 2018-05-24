Поклонники перепутали Шнура с питерским бомжом

Лидер группы «Ленинград» разместил в соцсетях фото в берете и плаще, после чего подписчики заявили Сергею Шнурову, что он похож на «обычного питерского бомжа».

Подписчики эмоционально отреагировали на очередной модный образ Шнура: на фотографии он стоит у одного из многочисленных петербургских мостов, на нем плащ песочного цвета, кроссовки, берет. Музыкант стоит в расслабленной позе и курит.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 24 Май 2018 в 8:39 PDT

Не всем поклонникам такой образ пришелся по душе:

«Ну что как бомж?», – спросила kaza_rinka.

«Ну вообще так питерские бомжи одеваются, а дядя Сережа все равно статный», – считает mat_yuri.

«Блин, какой невероятный у тебя прикид! Человек из прошлого, супер!», – написал bagach1950.

Другим Шнур напомнил героя культового сериала:

«Так не долго, и Антибиотика может сыграть. Бандитский Ленинград 2018», – посмеялся evgenii_galimullin.

Ранее певца сравнили с героями голливудских боевиков, когда он опубликовал фото в ярко-желтом плаще.