Путин пошутил об отсутствии у президентов «конкретной работы»

Глава российского государства Владимир Путин объяснил зарубежным инвесторам, почему пришел на встречу с ними с опозданием.

Встреча состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума, до этого Путин провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Переговоры шли более трех часов, еще более часа президенты общались с журналистами, передает РИА «Новости».

Путин извинился перед зарубежными инвесторами: «В извинение в связи с задержкой могу сказать, что у меня и у моих коллег, как у нас любят шутить, у нас нет конкретной работы, поэтому мы любим поговорить, помечтать – все так затягивается на неопределенное время, в отличие от вас – от людей, на которых конкретная ответственность за конкретные дела, выражающаяся в сотнях миллионов и миллиардах долларов».

Путин поблагодарил международных инвесторов, которые «несмотря на непростую внешнеполитическую и экономическую ситуацию и конъюнктуру» продолжают сотрудничать с Россией. Он считает, что такие инвесторы предусмотрели «развитие ситуации не только на среднесрочную, но и на более далекую перспективу».

Путин выразил надежду, что их пример «будет по-хорошему заразителен». Президент России отметил, что «сотрудничество развивается, двигается вперед»

Он заверил, что Россия делает все, чтобы гарантировать надежность и эффективность проектов с зарубежными инвесторами.