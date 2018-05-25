Путин и Макрон решили попробовать договориться о контроле в киберсфере

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили необходимость разработки международных правил поведения и контроля в киберсфере.

Комментируя проблему кибератак, Путин сказал, что «действие всегда встречает противодействие», и, если кому-то противодействие «не нравится», необходимо «договориться о правилах поведения», передает ТАСС.

Президент России отметил, что после изобретения ядерного оружия человечество осознало, «насколько это опасно и договорилось о том, каковы должны быть правила». Сегодня, по словам Путина, «очевидно, что киберпространство – это важнейшая сфера жизни, деятельности миллионов людей». Глава российского государства призвал выработать правила совместной работы в этой сфере.

Он сообщил, что обсудил данный вопрос с Макроном.

«Договорились о том, что мы попробуем, предпримем необходимые усилия для того, чтобы пойти именно по этому пути», – сообщил президент России.

Напомним, Путин уже не раз заявлял, что страны должны выработать правила поведения в киберпространстве.