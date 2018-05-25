Макрон призвал к диалогу с Дамаском

Для урегулирования ситуации в Сирии необходимо вести диалог с действующими властями страны, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Макрон заявил, что необходимо «договориться с представителями текущего режима». Кроме того, по его словам, нужно учитывать «повстанческие силы», «все демократические силы оппозиции». Следует вести переговоры с «региональными державами, которые также заинтересованы в стабильности», сказал он.

Макрон сообщил, что с сирийскими «повстанческими силами» он «встречался несколько недель назад», передает РИА «Новости».

Все эти переговоры, а также «контакты между астанинской группой и малой группой», по мнению президента Франции, «позволят достичь» целей по урегулированию ситуации.

«В любом случае ближайшие месяцы будут решающими», – заявил Макрон.

Путин сказал, что «нужно быть оптимистами, нужно стремиться к урегулированию и прежде всего политическими средствами». Он подчеркнул, что для «долгосрочного мира» должны прийти к соглашению сами сирийцы. Россия будет делать все, чтобы диалог по урегулированию ситуации в Сирии состоялся.

При этом Путин отметил, что источники конфликта находятся не только в самой Сирии, они «и внутри страны, и вовне ее находятся».