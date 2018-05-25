В Коми задержали главу района по подозрению во взяточничестве

Правоохранительные органы республики Коми задержали руководителя администрации Корткеросского района Василия Гончаренко. Его взяли с поличным во время получения 150 тысяч рублей.

В пятницу в Коми был задержан руководитель Корткеросского района Василий Гончаренко. Об этом сообщает «Комиинформ» со ссылкой на республиканское управление СКР.

Гончаренко задержали по подозрению в получении взятки в крупном размере. В пятницу руководитель района на рабочем месте не появлялся.

Как сообщает «Комионлайн», следователи подозревают, что в феврале чиновник потребовал от представителя коммерческой организации 500 тысяч рублей за общее покровительство и принятие положительных решений в интересах предпринимателя.

В течение мая, как сообщает портал, Гончаренко получал от коммерсанта деньги наличными и переводами на карту. Всего ему передали 300 тысяч рублей. При получении половины «вознаграждения», 150 тыс. рублей, чиновника задержали.

Наиболее резонансным антикоррупционным расследованием последних лет в Коми стало дело тогдашнего главы республики Вячеслава Гайзера. Как предполагает следствие, в 2006 году Гайзер создал преступное сообщество, которое завладевало высокорентабельными предприятиями региона, либо устанавливало над ними контроль для незаконного обогащения.