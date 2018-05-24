Опубликовано видео «приключений Тириона Ланистера в России»

В соцсетях набирает популярность видео «Приключения Тириона в России», на котором мужчина, похожий на персонажа сериала «Игра престолов», встречается с российскими полицейскими.

Где и кем снят ролик, неизвестно. На нем мужчина, страдающий карликовостью, судя по всему, справляет нужду в общественном месте. К нему подходят полицейские и, видимо, задерживают мужчину. Видео опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина очень похож на одного из ключевых персонажей сериала «Игра престолов» Тириона Ланистера, роль которого в фильме исполняет Питер Динклэйдж.