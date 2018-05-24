Опубликовано видео «приключений Тириона Ланистера в России»

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24 мая, четверг  |  Последнее обновление — 20:38  |  vz.ru
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Появился шанс привлечь Навального за государственную измену

Блогер Алексей Навальный публично призывал к усилению санкций против России, и теоретически в будущем за подобное может грозить тюремный срокФото: Evgeny Feldman/AP/ТАСС
Бизнес-сообщество отреагировало на обсуждаемые в Госдуме идеи наказывать предпринимателей за исполнение западных санкций. С точки зрения бизнеса у законопроекта слишком много подводных камней, скорее вредящих интересам России. Однако еще одна идея – уголовное наказание за призывы к антироссийским санкциям – никаких возражений не вызвала. И некоторых публичных лиц это может прямо коснуться. Подробности...
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Перед встречей с Путиным Макрона предупредили о крупной ошибке

Впервые Эммануэль Макрон и Владимир Путин встретились год назад в Версале Фото: Panoramic/ZUMA/ТАСС
Накануне визита президента Франции в Россию Марин Ле Пен, уступившая Эммануэлю Макрону в борьбе за пост главы республики, призвала его подумать о сближении с нашей страной. Причем для обоснования необходимости едва ли не союзнических отношений Ле Пен приводила не примеры из истории, а апеллировала к нежелательному для Франции будущему. Подробности...
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В чем сложность и уникальность залпового пуска ракет «Булава»

Подлодка «Юрий Долгорукий» успешно запустила сразу четыре МБР «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на КамчаткеФото: кадр из видео
ВМФ России успешно провел залповый пуск четырех ракет «Булава» с РПКСН «Юрий Долгорукий». Эта операция напоминает уникальные испытания, проводившиеся еще во времена позднего СССР и не превзойденные до сих пор ни в России, ни за ее пределами. В чем сложность залпового пуска и какова цель таких испытаний? Подробности...
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Вслед за русскими и евреями фашизм на Украине взялся за цыган

Когда толпа фашистов гнала женщин и детей, шеф полиции Киева назвал это «уборкой мусора»Фото: кадр из видео
Молодые строители украинской нации нашли себе новую мишень из числа «некоренных народов». Если сразу после Евромайдана жертвой их гонений стали русские, позднее – евреи, то теперь на Украине начались цыганские погромы. Третий за месяц табор подвергся нападению в Тернополе. До этого были Киев и Львов. Но, в отличие от русских, у цыган есть мощные заступники – фонд Сороса и посольство США. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Мир наблюдает крушение западной схемы формирования элиты

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мир – не Россия, а именно весь мир – столкнулся с огромной проблемой: полномасштабным кризисом всех привычных элитарных систем. Перестало или у нас на глазах перестает работать все то, на чем стояла политическая сфера планеты. Подробности...
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400 лет назад началась война, подтолкнувшая Россию на путь европеизации

Антон Любич, экономист
23 мая 1618 года свершилось событие, по которому проводят водораздел между Средневековьем и Новым временем. Началась Тридцатилетняя война, в которой поучаствовали все европейские государства, не исключая и Россию. Подробности...
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Для чего Антон Красовский ввязался в предвыборный марафон

Андрей Бабицкий, журналист
У меня есть парадоксальное предположение, почему вообще люди, обреченные на сокрушительное поражение на любых выборах, все же выходят на тропу войны, игнорируя то, как безотрадно выглядит их положение после подведения итогов. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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    Выборы президента России онлайн

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          Опубликовано видео «приключений Тириона Ланистера в России»

          24 мая 2018, 20:35

          Текст: Сергей Гурьянов

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          В соцсетях набирает популярность видео «Приключения Тириона в России», на котором мужчина, похожий на персонажа сериала «Игра престолов», встречается с российскими полицейскими.

          Где и кем снят ролик, неизвестно. На нем мужчина, страдающий карликовостью, судя по всему, справляет нужду в общественном месте. К нему подходят полицейские и, видимо, задерживают мужчину. Видео опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

          Мужчина очень похож на одного из ключевых персонажей сериала «Игра престолов» Тириона Ланистера, роль которого в фильме исполняет Питер Динклэйдж.


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