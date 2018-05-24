Силуанов не исключил выхода на внешние рынки заимствований

Если не будет никаких изменений в геополитике, осенью Минфин возможно выйдет на внешние рынки заимствований, заявил вице-премьер Антон Силуанов.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Во вторник, 22 мая, член бюджетного комитета Андрей Исаев внес в Госдуму законопроект, упрощающий процедуру государственных внешних заимствований.

В апреле Силуанов заявил, что существующий уровень внешней долговой нагрузки российских компаний не несет рисков для федерального бюджета.