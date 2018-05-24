В Сочи собрались провести второй конгресс сирийского национального диалога

Второй Конгресс сирийского национального диалога планируется провести Сочи, заявил посол Сирии в России Рияд Хаддад на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Есть договоренность о проведении второго межсирийского конгресса в Сочи. Пока мы обсуждаем с нашими российскими друзьями вопрос численности участников этой встречи», – цитирует сирийского посла ТАСС.

Напомним, первый Конгресс национального диалога сирийцев в Сочи завершился почти сенсационно – учреждением конституционной комиссии и передачей процесса выработки нового государственного устройства Сирии под патронаж ООН в рамках женевских переговоров.