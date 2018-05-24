Борисов признал зависимость России от импорта электронной компонентной базы

Работа по импортозамещению должна продолжаться, Россия продолжает испытывать зависимость по электронной компонентной базе, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В конце апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что задача по импортозамещению лекарств на российском рынке выполнена неэффективно. До этого замглавы Россвязи Игорь Чурсин сообщил, что доля иностранной электроники в российских гражданских спутниках связи достигает 70%.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, как Россия стала зарабатывать благодаря продуктовому импортозамещению.