В газификацию Южной Осетии Газпром вложил 2 млрд рублей

Газпром вложит около 2 млрд рублей в газификацию Южной Осетии, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

Министр отметил, что подписанное с соглашения с и министром экономического развития Юдной Осетии Геннадием Кокоевым соглашение «позволяет газифицировать населенные пункты, вложив порядка 2 млрд рублей, построить магистральные и разводящие газопроводы», передает РИА «Новости».

«Это очень важный проект. Рад, что договоренности, достигнутые между руководителями России и Южной Осетии, реализовываются», – подчеркнул Новак цитирует Новака пресс-служба президента Южной Осетии.

До этого пресс-служба президента Южной Осетии сообщила, что в Новак и Кокоев подписали соглашение, предполагающее «крупные инвестиции «Газпрома» в развитие газовых сетей республики и газификацию ее районов.

Раснее сообщалось, что Газпром инвестировал свыше 10 млрд рублей на строительство газопровода Дзаурикау – Цхинвал.