Кудрин назвал главную болевую точку России в плане коррупции

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал о «самой серьезной болевой точке» в плане коррупции в России.

«Самая серьезная болевая точка у нас в стране в части коррупции – это государственные закупки», – приводит его слова ТАСС.

Кудрин сказал, что проблемы начинаются на этапе проектирования, затрагивают строительство, ремонты, техническое обеспечение министерств, бюджетных учреждений. «Очень много завышенных цен», – отметил он.

Глава СП сказать, что своей задачей считается разобраться в этом вопросе.

Кудрин заметил, что эта сфера также является проблемной и подверженной коррупции в большинстве других стран.

22 мая Госдума назначила экс-министра финансов Алексея Кудрина председателем Счетной палаты России.