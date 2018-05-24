В России предложили запретить контактные зоопарки

Контактные зоопарки на территории России нужно запретить из-за ужасных условий, в которых содержатся животные, заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Я бы запретил так называемые контактные зоопарки, потому что это варварство. Все прекрасно понимают, в каких условиях там содержатся животные, то же касается и бизнеса, когда людям предлагают сфотографироваться с животными. Думаю, вы догадываетесь, как с этими животными обращаются. Таких компаний не должно существовать» – передает ТАСС заявление Иванова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Напомним, в октябре 2017 года в Госдуме анонсировали скорое принятие закона о запрете контактных зоопарков.