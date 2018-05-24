В НАТО определили источник напряженности в Европе

Североатлантический альянс считает Россию основным источником трений и напряженности в Европе, заявил заместитель помощника генсека НАТО по политическим вопросам Джеймс Аппатурай.

«Основные трения и вызовы, с которыми мы сталкиваемся в Восточной Европе, трения между Востоком и Западом, – это отношения с Россией», – передает его слова ТАСС.

Аппатурай заявил, что некоторые страны Восточной Европы зависимы от России, и именно это является причиной напряженности между Москвой и Западом.

Также он напомнил о Минских соглашениях. По его словам, в НАТО не видят шагов Москвы по их выполнению – и в этом «заключается основной источник трений и напряженности в Европе».

«НАТО действительно настаивает на уважении территориальной неприкосновенности государств. И мы не видим, что Россия старается найти решения даже для обозначенных проблем», – сказал Аппатурай.

Кроме того, он выразил обеспокоенность из-за учений российских войск на границе стран-членов альянса.

«Огромные учения проходят на наших границах, на них отрабатывались сценарии атак на нас. Мы наблюдаем с российской стороны стремление к непредсказуемости, двусмысленности при проведении военных учений», – сказал он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что необходимо улучшить отношения с Россией.