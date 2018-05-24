Центр Хруничева отказался от реализации проекта «Протон-Л»

Космический центр им. Хруничева откажется от работы над созданием двухступенчатой ракеты-носителя «Протон-Л», сообщают источники.

«Проект по созданию ракеты-носителя «Протон-Л» по экономическим соображениям реализовываться не будет», – сказал источник на предприятии, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что центр Хруничева планирует запустить 24 ракеты «Протон» различных модификаций до 2025 года. Предприятие предлагало как «Протон-М», так и его облегченную версию «Протон-Л» без третьей ступени. Также стало известно, что центр Хруничева разработал методы снижения трудоемкости производства ракет Протон» на 30%.