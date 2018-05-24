Министр транспорта Новой Зеландии подал в отставку после звонка с борта самолета

Министр транспорта Новой Зеландии Фил Туайфорд подал в отставку после того, как в нарушение правил совершил телефонный звонок с борта самолета, сообщают местные СМИ.

Как сообщает New Zealand Herald, Туайфорд позвонил, когда самолет приготовился к взлету, в нарушение правил гражданской авиации.

«Это не подобает каждому, но тем более мне как министру транспорта. Приношу свои искренние извинения», – передает РИА «Новости» Туайфорда.

Он заявил, что в связи с произошедшим подал в отставку с поста.



Премьер-министр страны Джасинда Ардерн отставку не приняла, но вопросы гражданской авиации перепоручила заместителю Туайфорда.

Напомним, в апреле министр государственного управления Эстонии Яак Ааб написал заявление об отставке. Ранее чиновник был пойман на том, что сел за руль пьяным.