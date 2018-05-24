Ранивший сверстника московский школьник заявил о случайности произошедшего

Подросток, ранивший сверстника ножом в школе на северо-западе Москвы, сообщил следователям, что сделал это случайно, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

«По предварительным данным, утром 24 мая во время урока в одной из школ на северо-западе Москвы ученик 9-го класса причинил своему однокласснику телесное повреждение колющим предметом. Во время опроса ребенок сообщил следователям, что не хотел ранить одноклассника и все произошло случайно», – передает ТАСС слова Ивановой.

По факту инцидента ведется проверка, следователи опрашивают одноклассников, учителей и руководство школы, устанавливается, как и зачем ребенок пронес на территорию школы колющий предмет.

«Также следователи проверят условия жизни и воспитания подростка в семье. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – сказала Иванова.

Тем временем Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова выехала в школу на северо-западе Москвы, где ученик задел складным ножом своего одноклассника.



«Анна Юрьевна поехала в Тушино», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы омбудсмена.



Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что подросток напал с ножом на сверстника в школе на северо-западе Москвы.