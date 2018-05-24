Глава Дагестана призвал взять на контроль ситуацию с избиением студента в Москве

Врио главы Дагестана Владимир Васильев призвал столичную полицию взять на контроль ситуацию со студентом-медиком Амиром Абумуслимовым, который впал в кому после того, как был избит на улице в Москве, сообщила администрации главы и правительства республики.

«Врио главы Дагестана Владимир Васильев обратился к руководству ГУВД Москвы с просьбой взять под контроль эту ситуацию. Личность человека, избившего Амира, установлена, в настоящее время ведется следствие. В курсе произошедшего и мэр Москвы Сергей Собянин», – передает РИА «Новости» заявление пресс- службы.

В настоящее время состояние Абумуслимова оценивается как тяжелое, но стабильное, он перенес операцию.

Васильев также выразил «особую благодарность» жительнице столицы Ирине Бахотской и ее супругу, «которые оказали Амиру Абумуслимову первую помощь».

Врио главы Дагестана пожелал студенту «скорейшего выздоровления», а всех дагестанцев призвал «сохранять выдержку и достоинство».

Амир Абумуслимов, студент МГМУ им. Сеченова, был избит 12 мая на Андреевском мосту во время прогулки с другом после учебы.

Медики диагностировали у него инсульт с обширным кровоизлиянием в мозг, студент находится в коме в одной из столичных больниц.

Пресс-служба главка МВД по Москве 22 мая сообщила, что подозреваемый в избиении задержан.