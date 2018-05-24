Москву украсили ко Дню славянской письменности

Свыше 600 праздничных плакатов украсят Москву ко Дню славянской письменности; на ряде зданий в центре города будут демонстрироваться ролики с изображением букв старославянского алфавита и гравюр старой Москвы, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В честь Дня славянской письменности и культуры на медиафасадах домов 11 и 19 на Новом Арбате москвичи смогут увидеть тематический трехминутный видеоролик», – передает слова Бирюкова РИА «Новости».

На экранах зданий на Новом Арбате, которые образуют 540 энергоэффективных светодиодных прожекторов и около 60 тыс. светодиодов, демонстрируются изображения символов Дня славянской письменности: буквы старославянского алфавита, грамоты, книги, а также гравюры с изображением старой Москвы и образы святых равноапостольных просветителей Кирилла и Мефодия.

«Аналогичный ролик также можно увидеть на медиафасаде здания Центрального телеграфа, на 50 цифровых билбордах и на медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате», – добавил заммэра.

Кроме того, столицу украсят порядка 600 праздничных плакатов, размещенных на рекламных конструкциях, остановочных павильонах и афишных стендах.

День славянской письменности и культуры – праздник, приуроченный ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, отмечающийся в славяноязычных странах 24 мая.