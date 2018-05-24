Структуру Минсвязи решили изменить

Структура и кадровый состав Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций претерпит изменения, заявил глава ведомства Константин Носков.

«Да, изменится», – передает РИА «Новости» ответ Носкова в кулуарах ПМЭФ-2018 на соответствующий вопрос.

Напомним, 15 мая президент Владимир Путин подписал указ «О структуре органов исполнительной власти», в соответствии с которым министерство связи и массовых коммуникаций было переименовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

18 мая на пост главы министерства был назначен руководитель Аналитического центра при правительстве Константин Носков.