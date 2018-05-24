«Росгеология» займется разведкой на иранском шельфе Каспия

«Росгеология» в ходе ПМЭФ-2018 подпишет четырехлетнее соглашение с Ираном о сейсморазведке в Каспийском море.

Готовящаяся программа геолого-геофизического изучения подразумевает, в частности, 2D-сейсмику более 3 тыс. погонных километров, а общая площадь исследований составит до 100 тыс. квадратных километров, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Кроме того, стороны подпишу соглашение о намерениях по выполнению аэрогеофизических исследований.

В 2017 году заместитель гендиректора «Росгеологии» Дмитрий Гаврилов сообщал, что компания хочет вести 2D- и 3D-разведку в иранской части Персидского залива, оценивая потенциальные контракты в «сотни миллионов долларов».

Сообщается, что по указанным Гавриловым участкам «Росгеология» еще не договорилась, однако холдинг может стать первой нефтесервисной компанией из России, которая займется разведкой углеводородов в Иране.

О готовности вернуться на иранский рынок российские компании объявили после того, как в 2016 году со страны были сняты международные санкции.

Тогда основными интересантами стали крупнейшие нефтекомпании России, однако вести переговоры было сложно.

В настоящее время контракт на разработку месторождений в Иране (Абан и Западный Пейдар) подписала только «Зарубежнефть», а в мае работа российских компаний в Иране стала менее определенной из-за новых санкций США.

Российский рынок является основным для «Росгеологии», так как здесь холдинг является единственным исполнителем госзаказа на разведку недр; на международном направлении компания ограничивается в основном незначительными контрактами.

Гаврилов заявлял ранее, что цель компании – получать за рубежом 10% выручки (за 2017 год выручка – 34 млрд рублей). Крупное соглашение на разведку двух блоков в ЮАР «Росгеология» подписала с PetroSA в 2017 году. Инвестиции оценивались в 400 млн долларов.

В свою очередь глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что инвестиции в иранский проект могут превысить 60 млн долларов, так как по части поставок оборудования санкции США вряд ли осложнят работу «Росгеологии» в регионе, и, соответственно, ей не потребуется привлечение иностранных судов.

Известно, что из-за санкций США ООО РБЭЦ Игоря Чайки и Олега Митволя отказалось от строительства станции опреснения воды в Иране (стоимость оценивалась до 180 млн долларов).

Кроме того, 16 мая французская Total объявила об остановке всех работ в Иране по освоению блока 11 гигантского газового месторождения Южный Парс. Санкции США могут означать потерю возможности финансирования в долларах, а в 90% финансовых операций Total участвуют американские банки.

Напомним, в 2017 году российские госкомпании заключили ряд соглашений с Ираном. В частности, Росгеология и Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) заключили меморандум о взаимопонимании.