США объявили персонами нон грата двух венесуэльских дипломатов

Двое венесуэльских дипломатов в США объявлены персонами нон грата, сообщил Госдеп.

Дипломаты должны в течение 48 часов покинуть США, передает РИА «Новости».

Из страны высылаются поверенный в делах Венесуэлы в США и заместитель генконсула в Хьюстоне, передает ТАСС.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил временного поверенного в делах США Тодда Робинсона и замглавы миссии Брайана Наранджоу персонами нон грата.