Путин попросил Титова сформулировать предложения по уголовным делам бизнесменов

Президент России Владимир Путин попросил бизнес-омбудсмена Бориса Титова еще раз сформулировать предложения, связанные с продлением сроков следствия по уголовным делам, заведенным на предпринимателей.

Как передает РИА «Новости», Путин напомнил, что на предыдущих встречах уже обсуждал эту проблему с Титовым и поинтересовался тем, как она решается. Титов признал, что «мы свои предложения сделали, но пока они, к сожалению, не нашли применения в конкретных законодательных нормах».

«Я вас прошу к этому вернуться и еще раз сформулировать ваше предложение и сразу мне доложить», – отметил Владимир Путин.

Также президент России подчеркнул, что перед началом изучения этого предложения, он проконсультировался с председателем Верховного суда и генпрокурором.

«В целом руководители подразделений, которые работают в области обеспечения прав граждан, они в целом с вами согласны. Поэтому давайте к этому вернемся», – добавил Путин.

Также он поинтересовался у бизнес-омбудсмена, как идет работа по разрешению тех проблем, о которых они говорили на предыдущих встречах и по которым президент давал соответствующие поручения.

Титов отметил, что хоть ситуация с защитой интересов бизнеса остается сложной, позитивная динамика имеется. Среди проблем бизнес-омбудсмен назвал растущее административное давление. При этом он отметил, что согласно проведенным его командой исследованиям, бизнесмены отмечают снижение уровня коррупции в административных структурах в отношении предпринимателей.

В декабре 2017 года Титов сообщал, что попросит Путина разрешить вернуться в Россию бизнесменам, которые сбежали в Лондон.