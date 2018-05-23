Путин призвал ЕР сконцентрироваться на решении проблем граждан

Президент России Владимир Путин встрече с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком призвал партию в рамках подготовки к выборам в Госдуму 2021 года активнее работать над решением проблем граждан.

«Самый лучший способ подготовки к избирательной кампании в Госдуму - это активно работать над решением проблем граждан, решениями, которых ждут наши граждане. Надеюсь, что именно на эту практическую работу будет нацелена вся партийная структура», – цитирует Путина ТАСС.

В свою очередь Андрей Турчак сообщил главе государства о работе партии по подготовке к грядущей избирательной кампании. Он отметил, что в сентябре в России пройдут выборы разного уровня в 42 регионах страны, предстоит распределить более 1,2 тыс. мандатов.

После этого, как отметил Турчак, «Единая Россия» начнет готовиться к избирательной кампании 2021 года в Госдуму.