Предложено установить День воинской славы в честь взятия Парижа

Госдума создаст рабочую группу, которая обсудит законопроект по признанию днем воинской славы 31 марта, когда был взят Париж и завершена Отечественная война 1812 года и заграничные походы русской армии 1813-1814 годов.

С соответствующим предложением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. При этом на пленарном заседании депутат Юрий Швыткин выступил с отрицательным заключением профильного комитета Госдумы по обороне. Члены комитета сослались на мнение Российской академии наук и Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генштаба, которые назвали некорректной формулировку Дня воинской славы, передает ТАСС.

По мнению РАН и НИИ военной истории, «предложенная законопроектом формулировка дня воинской славы России является некорректной и несоответствующей историческим данным». Комитет по обороне указал также на тот факт, что в России уже установлена памятная дата, которая увековечивает память об Отечественной войне 1812 года – 8 сентября, День Бородинского сражения.

Однако депутат от КПРФ Владимир Бортко не согласился с позицией профильного комитета, заявив, что день Бородинского сражения принято называть победой только потому, что фельдмаршал Михаил Кутузов «написал реляцию, из которой было ясно, что мы победили».

«Хотя, честно говоря, мы понимаем, что если после сражения в Москву зашли французы, то это несколько не победа называется, а настоящая победа – это Париж», – заявил коммунист.

Он заявил, что сейчас «как никогда важно» знать о таких важных исторических событиях, а победа в Отечественной войне 1812 года была одной из самых значимых в истории России.

Володин высказал мнение, что обсуждение таких тем зачастую важнее, чем обсуждение экономических проектов, так как речь идет об истории страны.

«Было бы правильно нам создать межфракционную рабочую группу, подключить комитет по культуре, подключить комитет по образованию», – предложил спикер. Он призвал обсудить этот вопрос, так как споры по этим вопросам «не объединяют, а наоборот, разъединяют».

Группу предложено возглавить вице-спикеру палаты Петру Толстому.

В декабре 2017 года в Госдуму также был внесен законопроект, предлагающий признать день окончания Второй мировой войны 2 сентября «Днем победы во Второй мировой войне».

Сейчас в России установлено 17 Дней воинской славы. Из них шесть связаны с событиями Великой отечественной войны и только один – 8 сентября – с Отечественной войной 1812 года.