Встреча спецпредставителя Путина и Асада прошла в Дамаске

Спецпредставитель президента России Александр Лаврентьев в среду провел встречу в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом.

Стороны обсудили недопустимость поддержки терроризма рядом государств, сообщили в пресс-службе сирийского лидера, передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл детали переговоров Владимира Путина и Асада в Сочи, которые прошли неделю назад.