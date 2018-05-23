Сибирский инженер создал управляемую силой мысли инвалидную коляску

Инженер из Новосибирска Иван Невзоров разработал уникальную систему управления инвалидной коляской-вездеходом, которая считывает сигналы головного мозга, сообщает в среду пресс-служба Новосибирского государственного технического университета (НГТУ).

«Российскому инженеру удалось создать первую в мире инновационную коляску для инвалидов. В апреле 2018 года Иван Невзоров совместно со своей командой из фирмы «Катэрвиль» (Новосибирск) и московской компанией «Нейроботикс» провели первое тестирование прототипа. Испытания доказали, что инвалидной коляской можно управлять при помощи импульсов головного мозга», – цитирует сообщение вуза РИА «Новости».

Основными потребителями разработки должны стать люди, которые парализованы от шеи до нижних конечностей, но имеют сохранный мозг.

Коляска за счет гусеничной ленты может подниматься и спускаться по лестницам и преодолевать бордюры. Стоимость такой коляски при выходе на рынок составит 460-560 тыс. рублей.

Главной задачей разработчиков была синхронизация работы «шапки» с электродами и собственно коляски-вездехода. Связующим звеном стала компьютерная система, преобразующая сигналы головного мозга в команды «стоп», «налево/направо», «вперед/назад», «включить/выключить фары» и «отклонить вперед/назад кресло».

Создаваемые нейронами головного мозга импульсы через электроды «нейрошапки» поступают на обработку в компьютер, который, в свою очередь, активирует движение коляски.

В настоящее время разработчики решают проблему аварийного отключения коляски обездвиженным человеком в случае потери контроля над ней. Как предполагает Невзоров, вероятно, функция отключения будет завязана на определенное моргание глаз. В планах Невзорова также создать аналогичную многофункциональную кровать.