Русский из Узбекистана пожаловался на десятилетние отказы в российском гражданстве

Гражданин Узбекистана Андрей Миронов, русский по национальности, уже 10 лет не может получить российский паспорт; он утверждает, что стартовавшая в 2006 году программа возвращения соотечественников фактически не работает.

Миронов русский, однако родился в Узбекистане и имеет гражданство этой страны. После распада СССР мама Миронова смогла оформить российский паспорт, а отец умер и не успел получить гражданство. Андрей Миронов из-за бюрократических проволочек до сих пор не может стать россиянином, и вынужден сидеть без работы, сообщает RT.

В 2008 году Миронов приехал учиться и работать в Москву, где окончил курсы ВГИК и Школы радио. Однако документы в Федеральной миграционной службе (ФМС) не принимали, так как не было «оснований для предоставления гражданства».

Первые семь лет в Москве он оформлял временную регистрацию, которая действовала в течение 90 дней. Затем он предпринял еще ряд попыток оформить российский паспорт.

В 2018 году после получения биометрического паспорта Узбекистана Андрей обратился в калининградское управление по вопросам миграции УМВД России, где ему сообщили, что программа по воссоединению семьи больше не действует, теперь он может подать на гражданство по программе «Признание носителем русского языка».

«Комиссия признала меня носителем русского языка и выдала соответствующий документ. Однако потом я оказался в замкнутом кругу из-за бюрократии», – рассказал Миронов.

В частности, он не смог предоставить «справку из консульства или иной документ», так как в управлении по вопросам миграции не могли ответить, какую именно справку необходимо предоставить в консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге.

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Он до сих пор не оформил гражданство, а временная регистрация у Андрея заканчивается 7 июля. При этом программой «Признание носителем русского языка» можно воспользоваться всего один раз, так что, возможно, он больше не сможет ее использовать для получения гражданства России.

В пресс-центре МВД пояснили, что общий порядок приобретения гражданства России предусматривает срок рассмотрения заявления до одного года, упрощенная процедура сокращает этот срок до 6 месяцев. При этом участники программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников и носителей русского языка могут приобрести гражданство в срок до 3 месяцев.

В июне 2017 года сообщалось, что к правительству обратились 17 субъектов России, которые попросили выйти из государственной программы по добровольному переселению соотечественников.

В декабре 2016 года сообщалось, что по программе оказания содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, за 10 с лишним лет в страну вернулись около 560 тыс. человек, при этом в 2016 году основными участниками программы стали украинцы.