Актер Панин разочаровался в Дуде из-за неприличного вопроса

Актер Алексей Панин в соцсетях заявил, что некоторые вопросы журналиста Юрия Дудя – «отпечаток советского общества», и добавил, что разочаровался в нем.

«Только мне понравился Дудь после интервью с Серебряковым и материалом про Балабанова. Подписался на Дудя, и уже второй анонс с разными людьми я слышу вопрос «как часто ты мастурбируешь?». Это, наверное, отпечаток советского общества. Он хочет удивить человека? Это журналистский каверзный вопросик? Каких-то закомплексованных и ущербных людей на это можно поймать, но журналист не должен так себя вести», – заявил Панин в коротком ролике в Instagram.

На просьбу подписчиков встретиться с Дудем и дать ему интервью, Панин ответил, что ему это не интересно:

«Мне не очень интересно с ним говорить. Если бы пошел, то только для того что бы его «умыть», – написал Панин.

Напомним, ранее Юрий Дудь опубликовал интервью с актером Юрием Колокольниковым он сыгравший одичалого в сериале «Игра престолов» и рассказал, почему в американских фильмах столько нелепых стереотипов о русских.