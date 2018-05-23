Доказана польза длинного сна на выходных

Ученые рассказали, что если покрывать недостаток сна на неделе за счет выходных, это поможет избежать преждевременной смерти.

Научное исследование стартовало на территории Швеции в 1997 году. В нем приняли участие более 38 тысяч человек. Ученые занимались мониторингом здоровья и образа жизни участников. В результате было доказано, что смертность среди людей, которые спят по пять часов в сутки, на 65% выше, чем у остальных респондентов, пишет The Guardian.

Многие люди жалуются, что им не удается выспаться, и их тревоги не напрасны. У взрослых людей в возрасте до 65 лет, которые спят пять или менее часов в сутки, риск смерти выше, чем у тех, кому регулярно удается поспать шесть-семь часов.

Однако вредное воздействие недосыпа можно компенсировать, отоспавшись несколько дней спустя. Исследование также показало, что среди людей, которым удавалось лишь ненадолго прилечь в течение рабочей недели, но которые потом высыпались по восемь и более часов в выходные, риск преждевременной смерти был не выше, чем у тех, кто спал по шесть-семь часов каждый день.



«Продолжительность сна важна для долголетия», – заявил автор исследования, профессор института исследования стресса при Стокгольмском университете и Каролинского института Торбьёрн Окерстедт.



Окерстедт рассказал, что исследователи и раньше отслеживали связь между продолжительностью сна и смертностью, но сосредотачивали внимание на сне в течение рабочей недели. Ученый предположил, что если включить в исследование длительность сна в выходные дни, то результаты могут измениться. По его мнению, сон в выходные позволяет «наверстать» недосып. Хотя Окерстедт отметил, что исследование этого однозначно не доказало.

Исследователи призывают обратить на свой сон и тех, кто спит восемь и более часов каждый день в неделю. Среди таких людей мертность на 25% выше, чем у тех, кто спит шесть-семь часов в сутки ежедневно. По словам Окерстедта, если недосып вредит здоровью, то постоянно долгий сон может быть признаком уже существующих проблем со здоровьем.