В Донецке взорвался автобус

Утром в среду в центре Донецка произошел взрыв маршрутного автобуса, пострадавших нет.

«В Донецке этим утром взорвался маршрутный автобус. Это произошло на пересечении улицы Челюскинцев и проспекта Ильича. В момент происшествия пассажиры услышали громкий хлопок, следом салон начал наполняться дымом, после произошло возгорание. Водитель успел вовремя эвакуировать людей, никто не пострадал», – сообщает телеканал «Юнион» в YouTube.

Пользователи соцсетей публиковали фотографии с места взрыва.

В центре Донецка произошел взрыв. Блин, я думала, что показалось. А нет. Все таки взрыв(( pic.twitter.com/gjSS2ZjTP4 — Svetlana (@Lana_mem) 23 мая 2018 г.

Напомним, во вторник при взрыве в автобусе в Дебальцево погиб один ребенок, еще трое оказались ранены. Журналист называл причину взрыва гранаты в автобусе в Дебальцево, отметив, что граната взорвалась «в кармане у малолетнего парня».