В Донецке взорвался автобус

Взгляд
23 мая, среда  |  Последнее обновление — 17:44  |  vz.ru
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Россия готова забрать у США полмиллиарда долларов

Россия придумала симметричный ответ на американские пошлиныФото: Fred Greaves/Reuters
Российско-американский торговый конфликт переходит в новую стадию. В ответ на повышение пошлин со стороны Вашингтона Москва объявила о планах по введению ответных пошлин на американский импорт – причем ровно на ту же самую сумму, примерно полмиллиарда долларов. Каких американских товаров это коснется и какими будут последствия? Подробности...
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Британия будет вынуждена пустить к себе Абрамовича

Роман Абрамович на улицах ЛондонаФото: Suzanne Plunkett/Reuters
Лондон покусился на самое святое, что у него есть – на Романа Абрамовича, который уже долгое время живет в английской столице. Как выяснилось, российский миллиардер никак не может получить британскую визу. Готова ли Великобритания действительно отказать Абрамовичу в допуске на свою территорию – и какие последствия наступят в таком случае? Подробности...
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У авторов «туристической диверсии» могут появиться подражатели

Запрет Booking.com в России мог бы стать диверсией, от которой выиграли бы несколько частных туроператоров, но проиграли большинство граждан и бюджет страны в целомФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Министерство культуры и Ростуризм неожиданно оперативно открестились от предложения по запрету на территории России сервиса Booking.com. Однако сам факт появления подобной инициативы свидетельствует о большом соблазне превратить «антисанкции» в инструмент недобросовестной конкуренции. Подробности...
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Почему Япония не может выйти из-под опеки США

Во время одной из встреч с Владимиром Путиным экс-премьер Ёсиро Мори поинтересовался: ждать ли Японии спасения от России?Фото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
«Японию окружают страны с ядерным оружием. Если они захотят его применить, ждать ли спасения от России?» – задался вопросом экс-премьер Японии Ёсиро Мори, давний друг Путина. Многие в Токио действительно не прочь если не обратиться к России «за спасением», то свести отношения с бывшим врагом к «хикивакэ» – ничьей. Есть ли шанс у Японии превратиться из «непотопляемого авианосца США» в независимую страну? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Послание спецназовца властям взорвало французские соцсети

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Ничего неожиданного в сообщении силовика, конечно же, нет. Самой любопытной деталью в послании следует считать только отсылку к неким свежим данным, полученным от спецслужб силами быстрого реагирования. Подробности...
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Выяснилось, что «русское дело» было одной большой подставой с самого начала

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Республиканцы уже полгода требуют «расследовать деятельность следователей», но Трамп не предпринимал никаких действий, которые могли бы грозить инициаторам «русского дела» уголовным преследованием. Что же изменилось? Подробности...
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Не пора ли признать, что ситуация в Донбассе зашла в тупик?

Святослав Голиков, ополченец Новороссии
На самом деле, друзья, все идет по плану. Только не по нашему плану. На наш план – продолжать тянуть «минскую» резину и держать в «ростовских горах» ударную туристическую группировку «на случай если» – наши оппоненты плевать хотели. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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    Выборы президента России онлайн

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          В Донецке взорвался автобус

          23 мая 2018, 16:09

          Текст: Алексей Ласнов

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          Утром в среду в центре Донецка произошел взрыв маршрутного автобуса, пострадавших нет.

          «В Донецке этим утром взорвался маршрутный автобус. Это произошло на пересечении улицы Челюскинцев и проспекта Ильича. В момент происшествия пассажиры услышали громкий хлопок, следом салон начал наполняться дымом, после произошло возгорание. Водитель успел вовремя эвакуировать людей, никто не пострадал», – сообщает телеканал «Юнион» в YouTube.

          Пользователи соцсетей публиковали фотографии с места взрыва.

          Напомним, во вторник при взрыве в автобусе в Дебальцево погиб один ребенок, еще трое оказались ранены. Журналист называл причину взрыва гранаты в автобусе в Дебальцево, отметив, что граната взорвалась «в кармане у малолетнего парня».


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