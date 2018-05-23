Россияне за рубежом стали чаще сталкиваться с дискриминацией

Директор департамента по работе с соотечественниками МИД России Олег Мальгинов заявил, что россияне, живущие за границей, все чаще сталкиваются с бытовой дискриминацией.

Мальгинов сообщил, что соотечественники «все чаще сталкиваются с бытовой дискриминацией и оскорблениями» за рубежом, в том числе в Европе. «В странах Скандинавии, например, могут ограничить продвижение по службе», – сказал он, передает РИА «Новости».

По его словам, чаще всего россиян притесняют в странах Прибалтики и в Польше, где уничтожаются памятники и места захоронений советских солдат.

«Буквально три дня назад поступила информация о запрете георгиевской ленточки в Литве... Все это приравнивается к символам коммунизма... Это тенденция на приравнивание истории нашей страны, существовавшего социалистического строя и фашистского режима. Мы понимаем, какие будут у этого последствия. И это все сказывается на наших соотечественниках, проживающих не только на территории стран бывшего Советского Союза, Восточной Европы, но вообще за рубежом», – сказал Малыгин, выступая в Совфеде.



Дипломат отметил, что необходимо активно привлекать адвокатов для защиты прав россиян за рубежом. В ходе выступления он обратил внимание, что на тему сбора 115 подписей депутатом Европарламента за сохранение образования на русском языке в Латвии. «115 - не так много, но и не так мало, но это все равно позитивное движение», – подчеркнул он.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о дискриминации россиян в Латвии.

Соотечественников притесняют не только в странах Европы. К примеру, в марте действующая в США общественная организация Конгресс русских американцев обратилась к президенту страны Дональду Трампу с жалобой на дискриминацию.