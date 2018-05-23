Появилось видео падения рабочего со строительного крана в Петербурге

В Сети появилось видео, запечатлевшее, как в Петербурге с крана на строительной площадке сорвался «катавшийся» на нем рабочий.

Предположительно, мужчина собирался прокатиться на стропах крана, но сорвался вниз, пытаясь перехватить руки, отмечает РИА «Новости»

С многочисленными травмами, в том числе переломом основания черепа, пострадавшего госпитализировали.