Экипаж похищенного в Нигерии судна с капитаном-россиянином освобожден

Экипаж похищенного в Нигерии нидерландского судна FWN Rapide, включая капитана – российского гражданина, освобожден, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Так, «по информации посольства России в Абудже», экипаж захваченного 21 апреля в прибрежных водах Нигерии судна, «включая его капитана – гражданина России господина Колодко», освобожден при помощи действий правоохранительных органов Нигерии и компании судовладельца, передает ТАСС.

Отмечается, что «состояние здоровья российского гражданина удовлетворительное».

«В ближайшее время он покинет Нигерию. Посольство России предпринимало весь комплекс необходимых мер по скорейшему освобождению указанного российского гражданина», – добавила Захарова.