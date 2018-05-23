Кремль опроверг назначения в администрации президента

Указов по назначениям в администрацию президента пока нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока нет», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, в понедельник Дмитрий Песков заявил, что переназначение администрации президента де-юре не является необходимым.