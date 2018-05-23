Кремль обошел комментарием ситуацию вокруг «Русала»

Кремль не комментирует ситуацию с продлением минфином США до 23 октября срока завершения сделок с «Русалом» в соответствии с введенными в отношении компании санкциями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«(Это вопрос) не к нам», – передает ТАСС ответ Пескова на просьбу прокомментировать продление Соединенными Штатами срока, к которому инвесторы должны прекратить деловые отношения с «Русалом».

Напомним, 6 апреля США заявили о введении санкций в отношении семи российских предпринимателей, а также 12 подконтрольных им компаний. В список американского минфина, среди прочих бизнесменов, попал Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал».

Ранее в среду сообщалось, что Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ», подконтрольной бизнесмену Олегу Дерипаске, до 23 октября.