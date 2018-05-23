Анонсирована встреча Путина с бизнес-омбудсменом Титовым

Президент Владимир Путин в среду проведет встречу с уполномоченным по правам предпринимателей Борисом Титовым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня ему (Путину) Титов представит свой ежегодный доклад в качестве бизнес-омбудсмена», – передает ТАСС слова Пескова.

Он добавил, что также у президента состоится встреча с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком и несколько международных контактов.

В частности, Путин встретится с президентом Центральноафриканской республики Фостен-Арканжем Туадерой, прибывшим в Санкт-Петербург в качестве гостя на ПМЭФ.

Вечером президент России посетит открывшийся в Санкт- етербурге турнир по дзюдо памяти Анатолия Рахлина, бывшего его тренером в юности.