Завершились статические испытания нового Як-152

Статические испытания нового учебного самолета Як-152 успешно завершились на базе Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского (ЦАГИ), они подтвердили прочность машины.

«Специалисты Центрального аэрогидродинамического института им. Проф. Н.Е. Жуковского провели заключительный этап прочностных статических испытаний учебно-тренировочного самолета первоначальной подготовки Як-152. Конструкция успешно выдержала положенные нагрузки и не получила существенных остаточных деформаций», – говорится в сообщении на сайте ЦАГИ,

Полный цикл экспериментов продлился более года. На подготовительном этапе эксперты ЦАГИ спроектировали и смонтировали системы нагружения, подготовили информационно-измерительное оборудование и систему автоматического управления.

«Затем инженеры последовательно испытали крыло, фонарь кабины пилотов, фюзеляж, механизацию крыла, опоры шасси, узлы навески двигателя, узлы крепления кресел пилотов и двигателя, проводку управления, вертикальное и горизонтальное оперение. На каждом шаге специалисты доводили приложенные усилия сначала до эксплуатационной, а затем до расчетной (то есть предельной) величины и измеряли напряжения и деформации, возникающие в конструкции», – отмечается в сообщении.

Полученные экспериментальные данные необходимы для подтверждения соответствия самолета отечественным стандартам. Кроме того, теперь ЦАГИ даст рекомендации по снятию ограничений по скорости и величине перегрузок, наложенных при первом полете Як-152 в 2016 году.

Напомним, учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки Як-152 спроектирован в ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» и изготовлен на Иркутском авиационном заводе - филиале ПАО «Корпорация «Иркут». Летательный аппарат отличается от аналогов повышенными летно-техническими характеристиками и современным пилотажно-навигационным оборудованием.

Первый полет учебно-тренировочного самолета первоначальной подготовки Як-152 состоялся на аэродроме Иркутского авиационного завода.