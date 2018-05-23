Крымское вино получило награды престижного конкурса в Лондоне

Крымское винодельческое хозяйство Alma Valley получило три серебряные медали ежегодного международного конкурса International Wine & Spirits Competition, сообщили на предприятии.

Вино Alma Valley Riesling Ice Wine Reserve 2015 получило награду «Выдающееся Серебро», которая значит, что суммарный бал жюри вплотную приблизился к «золотой» планке. Остальные медали получили вина из более доступной по цене линейки.

«IWSC – один из старейших, независимых и авторитетных винных конкурсов, его медали подчеркивают статус вина и означают правильный тренд развития российского виноделия в целом. Приятно, что вина наших краснодарских коллег также получили достойные оценки судей», – передает РИА «Новости» слова гендиректора Alma Valley Андрея Григорьева.

В IWSC, кроме Alma Valley, приняли участие российские компании «Абрау-Дюрсо», «Дивноморское», «Имения Сикоры», «Вина Ведерниковъ», «Шато Тамань» и «Игристые вина».