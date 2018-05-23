Крымское вино получило награды престижного конкурса в Лондоне

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23 мая, среда | Последнее обновление — 11:26 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Минобороны показало залп четырьмя «Булавами» с АПЛ «Юрий Долгорукий»
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Россия готова забрать у США полмиллиарда долларов
Британия будет вынуждена пустить к себе Абрамовича
В России зазвучали последние отголоски «парада суверенитетов» 90-х
Названы самые громкие зарубежные убийства британской разведки
Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства
Выяснилось, что «русское дело» было одной большой подставой с самого начала
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Республиканцы уже полгода требуют «расследовать деятельность следователей», но Трамп не предпринимал никаких действий, которые могли бы грозить инициаторам «русского дела» уголовным преследованием. Что же изменилось? Подробности...
Не пора ли признать, что ситуация в Донбассе зашла в тупик?
Святослав Голиков, ополченец Новороссии
На самом деле, друзья, все идет по плану. Только не по нашему плану. На наш план – продолжать тянуть «минскую» резину и держать в «ростовских горах» ударную туристическую группировку «на случай если» – наши оппоненты плевать хотели. Подробности...
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Хочешь – изучай национальный язык, не хочешь – не изучай
Дмитрий Самойлов, театровед
Если ты бурят, который, так вышло, живет в Марий Эл, зачем тебе изучать марийский язык? Для коммуникации тебе будет достаточно русского. А марийский учат те, кто хотят сохранить свои национальные традиции. Хотят, а не обязаны. Подробности...
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Путин открыл Крымский мост
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Выборы президента России онлайн
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ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018
ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенирПодробности...
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Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались
Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодыхПодробности...
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Путин открыл Крымский мост
Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минутПодробности...
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