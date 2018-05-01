Amnesty International обвинила рохинджа в убийстве десятков индуистов

Повстанцы рохинджа за один день в августе прошлого года убили 99 граждан-индуистов Мьянмы, заявила правозащитная группа Amnesty International.

Правозащитники утверждают, что у них есть доказательства массового убийства десятков индуистов в штате Ракхайн. Как утверждается в докладе, боевики «Армии освобождения рохинджа» окружили и убили 99 индуистских граждан 25 августа 2017 года, сообщает Al Jazeera.

В тот же день прошла серия убийств в поселке Маунгдау, когда «Армия освобождения рохинджа» атаковала около 30 блокпостов, добавила Amnesty International.

Эти нападения вызвали жестокие военные репрессии, которые заставили почти 700 тыс. местных жителей штата Ракхайн бежать в соседний Бангладеш.

Напомним, 20 августа 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» атаковали правительственные блокпосты, спровоцировав ответные действия военных. В поддержку рохинджа выступили мусульмане по всему миру. Так, в Москве у посольства Мьянмы прошел несанкционированный митинг, на котором собрались несколько сотен мусульман.

Глава Чечни Рамзан Кадыров также опубликовал на своей странице в Instagram заявление с критикой мьянманских властей, в котором в том числе призвал «всех» выразить протест против преследований народа рохинджа.