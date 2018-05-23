Россия в ООН назвала санкции против парламентариев неприемлемыми

Санкции против членов парламентов являются неприемлемыми, заявил на заседании Генассамблеи ООН представитель российской делегации Степан Кузьменков.

Участники встречи приняли резолюцию, в которой 30 июня объявляется Международным днем парламентаризма. В документе говорится о планах Межпарламентского союза организовать «всемирную конференцию по межрелигиозному и межэтническому диалогу». Соавторами резолюции стали Россия, Турция, Великобритания, Италия, Латвия, Аргентина, передает ТАСС.

Кузьменков сказал, что Россия как многонациональная и многоконфессиональная страна считает, что «новые разделительные линии, в том числе по этническим и религиозным признакам», оказывает пагубное влияние, поэтому Москва поддерживает проведение конференции под эгидой МПС во взаимодействии с ООН.

Кузьменков при этом подчеркнул важность того, чтобы страны, на территории которых проводятся международные мероприятия, «предоставляли народным избранникам возможность принимать в них участие и излагать свою точку зрения».

Он поставил в пример организованную в 2017 году в Санкт-Петербурге 137-ю ассамблею МПС. Москва выразила надежду на «аналогичный недискриминационный подход» со стороны остальных членов ООН.