В Волгограде построили уникальное гидротехническое сооружение

Волгоградские инженеры-конструкторы впервые собрали уникальное гидротехническое сооружение – батапорт, которой также называют «плавучей дверью».

«Уникальное гидротехническое сооружение, которое позволяет перекрывать шлюз для ремонта», – рассказал главный инженер компании «Специальные сварные металлоконструкции» Александр Бегунов в эфире телеканала «Россия 24».

В сюжете говорится, что «плавучая дверь» своим ходом пойдет на Городецкий гидроузел в Нижнем Новгороде по Волге. Через месяц батопорт прибудет к месту назначения. Вес сооружения составляет 600 тонн, ширина – 34 метра, длина – почти 12 метров.

Батопорт – плавучий гидротехнический затвор, обычно служащий для запирания входа в док. Для перекрытия дока батопорт заполняется водой, при этом он садится на дно дока и прижимается особыми выступами к сделанным по обводам батопорта уступам в стенках и дне дока.