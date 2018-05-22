Всеми пострадавшими при взрыве в автобусе в Дебальцево оказались дети

При взрыве в автобусе в Дебальцево погиб один ребенок, еще трое ранены, сообщил глава представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

«В результате взрыва погиб один и ранены трое детей, учащихся 8-го класса школы №5 города Дебальцево», – передает его слова «Донецкое агентство новостей».

Якубов отметил, что всем пострадавшим – от 14 до 16 лет. Они ехали домой из школы.

«В рюкзаке одного из них была граната. В результате детонации произошел взрыв», – рассказал Якубов.

Он призвал родителей и педагогов «вести разъяснительные беседы с детьми», чтобы не допускать несчастных случаев со взрывоопасными предметами.

Перед этим журналист назвал причину взрыва гранаты в автобусе в Дебальцево, отметив, что граната взорвалась «в кармане у малолетнего парня».

Ранее сообщалось, что в результате взрыва погиб один человек, еще двое были ранены.