Арестованный в Греции Винник написал явку с повинной в Генпрокуратуру России

Гражданин России Александр Винник, который арестован в Греции и которого могут экстрадировать в США, написал явку с повинной в российскую Генпрокуратуру, в которой признался в причинении ущерба в 750 млн рублей на территории страны, сообщил источник.

«Явка с повинной Винника поступила в Генпрокуратуру России, из нее следует, что в результате его мошеннических действий с 2011 по 2017 годы неустановленной группе российских граждан причинен материальный ущерб в 750 млн рублей», – передает его слова «Интерфакс».

В документе Винник признается в ряде преступлений с 2011 по 2017 годы: отмывании денег и иного имущества, приобретенного преступным путем, мошенничестве в сфере компьютерной информации.

Эта явка с повинной может стать основанием для запроса России о выдаче Винника.

Между тем, неделю назад сообщалось, что Соединенные Штаты не оставляют попыток любой ценой заполучить россиянина Александра Винника.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Вашингтон так сильно хочет заполучить Винника.

Сам россиянин просил руководство России защитить его и вернуть на родину.

11 октября 2017 года суд в Греции удовлетворил запрос Москвы об экстрадиции российского гражданина Александра Винника, который в США и России обвиняется в мошенничестве. Однако за неделю до этого суд в Салониках решил удовлетворить запрос США о выдаче Винника. Таким образом, по россиянину было принято два взаимоисключающих решения.