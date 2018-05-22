Руководитель проекта «Мой первый бизнес» одобрил новый концепт социальных лифтов

«Этот вопрос достаточно давно обсуждался, нужна единая платформа, на которой проекты могли бы объединяться, взаимно дополнять друг друга и обмениваться опытом», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель проекта «Мой первый бизнес» Владислав Даванков, комментируя создание автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».

«Первый большой форум «Россия – страна возможностей» прошел в марте, на котором было порядка 8 тысяч участников, в том числе и школьников от нашего проекта «Мой первый бизнес», – рассказал гендиректор фонда «Капитаны» – руководитель проекта «Мой первый бизнес» Владислав Даванков.

«Эти ребята запускали свои предпринимательские проекты. На форум приехали 800 школьников, у которых были собственные предпринимательские проекты. Кроме того, у них были уже собственные наставники-студенты», – сказал Даванков.

«В общем, это хорошо. Мы поддерживаем эту инициативу. Мы видели этих ребят. Три тысячи школьников прошли отборочные лагеря в регионах, точнее – 32 образовательных лагеря. Они в принципе выставляли свои проекты, мы их докручивали. У них были студенты-наставники из программы «Капитаны России», – подытожил руководитель проекта.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин во вторник распорядился создать автономную некоммерческую организацию «Россия – страна возможностей». Как гласит указ главы государства, новая организация нужна для «создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан».

Учредителем НКО является Управление делами президента России, а «имущество некоммерческой организации формируется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с законодательством России».

Напомним, платформа «Россия – страна возможностей» в ранее возникла как агрегатор и акселератор проектов, единая площадка, объединяющая проекты и лучшие подходы, которые способствуют личностной и профессиональной самореализации граждан, продвижению социально полезных инициатив.

Это новый концепт социальных лифтов – не разовые решения, а система решений, где выбрать и реализовать свой индивидуальный путь к успеху в профессии либо социальном проектировании, стать наставником для других может даже школьник (например, проекты «Российское движение школьников - территория самоуправления», конкурс проектов «Мой первый бизнес»).

Как известно, проекты охватили всю страну, задав импульс активности и саморазвития. 14-15 марта в Москве прошел масштабный форум «Россия – страна возможностей», в рамках которого участники проектов смогли обменяться опытом реализации своих инициатив, новыми идеями и найти единомышленников.

В ходе форума более 8000 человек смогли провести живой заинтересованный разговор с лучшими спикерами и друг с другом. Идею объединения позитивных инициатив, работающих на развитие страны, объединения мотивированных профессионалов и социально активных людей разных возрастов и интересов поддержал и президент Владимир Путин, который посетил форум и встретился с его участниками.

Владислав Даванков сообщил, что его больше всего тронул случай, который произошел во время форума в марте, незадолго до приезда Путина. «Одна из мам участниц форума рассказала: «Дочка собиралась учиться за рубежом, а сейчас приехала в Москву, увидела всех этих ребят и теперь она собирается поступать в Плехановский университет». Теперь она даже заявила маме, что никуда не хочет уезжать. У меня аж мурашки по коже, настолько это важное и хорошее дело!», – признался Даванков.

«Проект «Мой первый бизнес» стал самым масштабным. Один из этапов вели популярные блогеры. Они рассказывали школьникам, как строить собственный бизнес, в итоге был такой большой отклик. В следующем году планируем наращивать масштабность, чтобы не менее 500 тысяч новых школьников приняли участие. Расширим количество заданий, будет больше блогеров, команды школьников будут соревноваться друг с другом», - подытожил руководитель проекта.