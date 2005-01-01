Битва гигантской сколопендры со змеей попала на видео

В сети появилось видео из Вьетнама, на котором огромная сколопендра сражается с питоном, пытавшемся укусить членистоногое.

Некоторое время животные, сцепившись в клубке, вращались, пытаясь занять удобную позицию для атаки. Однако питон так и не смог атаковать сколопендру, которая подбиралась все ближе к его голове. Неизвестно, чем закончилась схватка, но гигантская многоножка, похоже, одержала верх.

Видео, опубликованное на LiveLeak, вызвало разные эмоции у пользователей сети.

«Гигантская сороконожка? Теперь есть еще кое-что, что можно добавить к моим кошмарам», – написал один из них.

«Похоже, что сороконожка – победитель», – предположил другой.