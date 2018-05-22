Жительница Тюмени в 100 лет стала майором полиции

В Тюмени ветерану Великой Отечественной войны и ГАИ Елене Ковязиной к 100-летию присвоили звание майора полиции, сообщает региональное ГУ МВД.

Как отмечается в пресс-релизе ведомства, начальник регионального главка МВД Юрий Алтынов присвоил Елене Дмитриевне вручил наградные погоны майора полиции. По случаю юбилея Ковязиной во дворе ее дома состоялся концерт.

«Для нее выступили дуэт «Полицейская академия», барабанщики Тюменского президентского кадетского училища и другие тюменские артисты», – говорится в сообщении.

Во время Великой отечественной войны Елена Ковязина была медсестрой. После войны она работала на Дальнем Востоке, а в 1947 году приехала в Тюмень, где поступила в оперативный отдел УВД, где прослужила десять лет. После этого работала в ГАИ.