Население России за квартал сократилось на десятки тысяч человек

В январе-марте 2018 года население России сократилось на 40,6 тыс. человек и по состоянию на 1 апреля составляло 146,8 млн человек, следует из материалов Росстата.

Как передает «Интерфакс», в I квартале 2018 года число родившихся в России снизилось до 390,9 тыс. человек – с 411,7 тыс. за аналогичный период 2017 года.

Число умерших в январе-марте 2018 года сократилось до 478,2 тыс. человек – с 487,8 тыс. человек в аналогичный период прошлого года.

В I квартале 2018 года миграционный прирост составил 46,7 тыс. человек против 52,1 тыс. человек годом ранее.

Таким образом, в I квартале 2018 года Росстат зафиксировал естественную убыль населения на 87,3 тыс. человек (против 76,1 тыс. человек в I квартале 2017 года), которую на 53,5% компенсировал миграционный прирост.

В 2017 году население России увеличилось на 77,4 тыс. человек, в 2016 году – на 259,7 тыс. человек.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, согласно прогнозу ООН население России в ближайшие 30 лет мажет потерять 10 млн человек.