Потерявшую туфельку на параде сотрудницу МВД наградили

Глава Республики Алтай Александр Бердников наградил сотрудницу уголовного розыска Наталью Щукину, которая в ходе парада 9 мая не вышла из колонны, несмотря на слетевшую с ноги туфлю.

«Сегодня я хочу особо поблагодарить за выдержку и чувство долга настоящего офицера – Наталью Петровну Щукину. Когда во время прохода колонны у нее с ноги внезапно слетела обувь, она не вышла из строя, а с высоко поднятой головой продолжила маршировать, сохранив равнение участников парада. Это пример настоящего мужества и стойкости», – приводит слова Бердникова пресс-служба регионального правительства.

В благодарность глава региона вручил оперуполномоченной управления уголовного розыска МВД по Республике Алтай именные часы и памятную фотографию с парада Победы.

Щукина прокомментировала инцидент, который случился на параде, отметив, что не считала возможным покинуть строй. «На меня смотрели мои дети, родители. Было много граждан – все было ради них», – сказала она, передает ТАСС.