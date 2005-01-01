Женщины рассказали, какая грудь нужна им для полного счастья

Исследователи опросили 870 женщин, чтобы выяснить, какой размер груди сделает их счастливыми. Кроме того, они рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются из-за большой груди.

Выяснилось, что 39% опрошенных обладательниц груди третьего размера в полной мере удовлетворены своими фигурой и жизнью. 34% ответивших сказали, что их устраивает четвертый размер груди, свой пятый размер одобрили всего 29% опрошенных. Меньше всего счастливых женщин, всего 27% респонденток, оказалось среди обладательниц бюста второго размера. Таковы результаты британского национального опроса, проведенного адвокатами косметической хирургии, сообщает The Sun.

Опрос включал анонимные цитаты, в которых одна женщина рассказывала следующее: «Я должна была постоянно контролировать то, как я одеваюсь и действую. Поскольку у меня большая грудь, меня автоматически воспринимали гиперсексуальной или распущенной».

Другая заявила, что она должна была «приложить усилия, чтобы ее воспринимали всерьез» из-за большой груди.

В то время как другая женщина призналась: «Если бы грудь была больше, я думаю, что была бы более уверенной. Не для того, чтобы показать их или что-то еще, но я бы чувствовал себя лучше».